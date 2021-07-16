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Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı - Son Dakika

Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı

16.07.2021 16:18

Rusya'da yaşanan olayda bir çiftin asansördeki kavgası etrafı kan gölüne çevirdi. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean yansıdı.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu. Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor.

Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor. Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor. Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

KANLI KAVGA TEMİZLİKLE BİTTİ

Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor. Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çiftin asansördeki anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale gelirken, olay Rusya'da en çok izlenen ve tartışılan konular arasına girdi. Olayla ilgili adli bir süreç başlatılmadığı öğrenildi.

Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı

Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı - Son Dakika Dünya


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