Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

09.10.2022 20:51

- Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

- Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu

MOSKOVA - Rusya'da bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde bir kişi, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü. Asansörün içerisindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, asansörden inen başka bir kişinin ardından asansöre binmek isteyen şahsın, son anda kendisini kata geri çekerek, kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtulduğu görüldü.

Bina sakinleri, asansörün arızalı olduğunu ve yaklaşık 2 haftadır tamir edilmediğini ifade etti. Ölümden dönen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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Kaynak: İHA

Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansörde kabinle duvar arasına sıkışmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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