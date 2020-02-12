Asansörde kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Asansörde kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir apartmanın asansöründe 1 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asansörde kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir apartmanın asansöründe 1 saat boyunca mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi Atatürk Sokak'taki 5 katlı apartmanda ikamet eden Zeliha Karakaya (70) alışveriş yapmak için dışarı çıkmak istedi. Asansöre bindiği esnada asansörün arıza yapması nedeniyle 3. katta kalan Karakaya, durumu 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmayla asansörün kapısını açmayı başardı. Dışarı çıkartılan 70 yaşındaki yaşlı kadın 112 acil servis ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:14 Kaynak: İHA
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