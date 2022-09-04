Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar - Son Dakika
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Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar

04.09.2022 11:20
Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar

Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar Asansörde kalan 3'ü kadın 4 genç önce kahkahalar atarak telefonla birbirlerini çekti, sonra küfürler yağdırıp yardım istedi Aksaray'da bir iş merkezinin asansöründe 2.

Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar

Asansörde kalan 3'ü kadın 4 genç önce kahkahalar atarak telefonla birbirlerini çekti, sonra küfürler yağdırıp yardım istedi

AKSARAY - Aksaray'da bir iş merkezinin asansöründe 2. katta mahsur kalan 3'ü kadın 4 genç kurtarılma esnasında asansör kabini içinde önce kahkahalar atıp telefonla birbirlerini görüntüledi, sonra imdat çağlıklarıyla hem yardım istedi hem de küfürler yağdırdı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi, Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan Muzaffer Çakır İş Merkezi 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde çalışan 3'ü kadın 4 kişi iş hanından çıkıp evlerine gitmek istedi. 3. kattan bindikleri asansör 2. Kata geldiğinde aniden durdu ve kapıları açılmadı. Bunun üzerine 4 genç 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından 4 genci kurtarma çalışması başladı. Teknik yöntemlerle asansörü açmaya çalışan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verse de asansörün kapısı açılmadı. Asansörde kalan 4 genç ilk önce eğlenceli buldukları çalışma esnasında mahsur kaldıkları kabin içinde kahkahalar atarak cep telefonu ile birbirlerinin görüntüledi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı açmak için ayırıcı makinesiyle açmak istedi. Bunun üzerine bina yöneticisi kapının kırılmaması gerektiğini belirterek çalışmaya engel oldu. Bu nedenle hiçbir şey yapamayan itfaiye erleri asansördeki gençlere teselli olmaya çalıştı. Kahkahalar atarak asansör kabininde adeta eğlenen gençler olayın ciddiyetini anlayınca bu kez "İmdat" çığlıklarıyla küfürler yağdırmaya başladı. Hem yardım isteyen hem de asansör içinde küfreden gençlerin kurtarılması için asansör firmasının servis ekibi çağırıldı. Kapının kırılmaması üzerine sinirlenen gençler etrafa küfürler yağdırarak, "Kırın kapıyı" diye bağırdı. Bir süre sonra iş merkezine gelen asansör servis görevlileri kısa süren çalışmayla 4 genci de kabinden çıkardı.

Asansör servis görevlisi kapının elektronik kartının geçmiş günlerde yandığını ve yenisi katıldığını belirterek asansörün yeniden bakıma alınması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

Gündoğdu, İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansörde kaldılar, önce kahkaha atıp sonra küfür yağdırdılar - Son Dakika
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