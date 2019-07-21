Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nin Gebze
ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binada asansöre binen 3 kişi binanın 4. katında asansörün bozulması sonucunda mahsur kaldı. Vatandaşların asansörde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün kapısı kısa süre sonra açılarak mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde vatandaşların 3'ünün de herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KOCAELİ
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