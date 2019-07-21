Son Dakika Haberleri: Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

54 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada bulunan asansörde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir binada asansöre binen 3 kişi binanın 4. katında asansörün bozulması sonucunda mahsur kaldı. Vatandaşların asansörde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün kapısı kısa süre sonra açılarak mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yapılan sağlık kontrollerinde vatandaşların 3'ünün de herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlendi. - KOCAELİ
Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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