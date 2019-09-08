Son Dakika Haberleri: Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon
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Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon

46 dakika önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir binanın asansöründe mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan 6 kişiye itfaiyeden operasyon, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de bir binanın asansöründe mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın asansörüne binen 6 kişi, zemin katta mahsur kaldı. Mahsur kalanların bağırması üzerine yetkililer itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için 3 kapıyı kırdı. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından Gültekin K., Gülşah B., Gülşen G., Makbule K., Ümmühan T., Fatma K., Yalçın G. ile Taner Ü. bulundukları yerden kurtarıldı.


Asansörün içinde kalan yaşlı bir kadını yakınları yelpaze ile serinletti. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildi. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:46 Kaynak: İHA
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