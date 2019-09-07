Son Dakika Haberleri: Asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

4 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde bir düğün salonunun asansöründe mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı.

Denizli'nin Kale ilçesinde bir düğün salonunun asansöründe mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir düğün salonunun asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle eksi birinci katta takılı kaldı.

Bu sırada içeride kalan 6 kişinin durumu telefonla Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.

Panik ve dar alandan dolayı fenalaşan kişilerin ambulanslarda müdahalesi yapıldı.

İtfaiye, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te ahşap binada yangın
"Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:30:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asansörde mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]