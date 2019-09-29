Son Dakika Haberleri: Asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı-2
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Asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı-2

1 saat önce

AİLE SAYISI 49 OLDUŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için...

Asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı-2, System.String[]

AİLE SAYISI 49 OLDU
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Sıddıka Tatlı, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2014'te kaybolan ve terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz Tatlı (27) için oturma eylemine katıldı. Sıddıka Tatlı ile eylemdeki aile sayısı, 49'a çıktı.
Okulunun bitmesine 3 ay kala kaybolan oğlu Aziz'in sesini duymak ve yaşadığını bilmek istediğini söyleyen Sıdıka Tatlı, "Oğlum için geldim. 5 yıldır kayıp, nerede olduğunu bilmiyoruz. Ölü müdür, sağ mıdır; bilmiyoruz. Artuklu Üniversitesi'nde okuyordu, son senesiydi, 3 ayı kalmıştı okulun bitmesine. Gitti, gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Eğer yaşıyorsa Allah rızası için bize telefon açsınlar, sesini duyayım onun" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Artuklu Üniversitesi, Diyarbakır, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:05 Kaynak: DHA
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