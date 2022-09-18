Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı

18.09.2022 10:49
Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı

KOCAELİ'de 9 kişilik aile, misafirliğe gittikleri binada, yük kapasitesi aşılınca asansörde mahsur kaldı.

KOCAELİ'de 9 kişilik aile, misafirliğe gittikleri binada, yük kapasitesi aşılınca asansörde mahsur kaldı. Aile, itfaiye tarafından asansör kapısının üzerindeki duvar kırılarak kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'ndeki 7 katlı binada meydana geldi. 9 kişilik aile, misafirliğe gittikleri binada 8 kişilik asansöre bindi. Yük kapasitesi aşılınca asansör, 1'inci ve 2'nci kat arasında arızalanıp, durdu. Ailenin yardım isteğini duyanlar, apartman yönetimini bilgilendirdi. Yönetim, asansörü çalıştıramayınca durumu asansör firmasına bildirdi. Firma yetkilileri de asansörü çalıştıramayınca itfaiyeden yardım istendi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından asansör kapısının üzerindeki duvarı kırarak aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansörde mahsur kalan 9 kişilik aile duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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