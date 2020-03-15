Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı - Son Dakika

Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı

6 saat önce

Adıyaman'da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı, System.String[]

Adıyaman'da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.


Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında asansöre binen Miraç Aslan (25), bindiği asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Asansörden çıkamayan Aslan'ı fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Miraç Aslan'ı, mahsur kaldığı asansörden çıkararak kurtardı. - ADIYAMAN

Bahçelievler, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:14 Kaynak: İHA
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