Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir saat asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir saat asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Kırıkkale, Yahşihan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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