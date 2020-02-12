Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika

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Asansörde mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
6 saat önce
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir saat asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir saat asansörde mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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