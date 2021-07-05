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Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler - Son Dakika

Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler

05.07.2021 10:40
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üst geçitten inmek için bindikleri asansörde mahsur kalan 2 genç, 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye personeli asansörde mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek için asansörün kapısını eli ile açık tuttu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan yaya üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Uluçtekin, Sedat Çaglayan isimli iki genç, üst geçitten inmek için engelli asansörünü kullanmak istedi. İki gencin bindikleri asansörün arızalanması sebebi ile mahsur kaldı. Asansörün hareket etmediğini gören gençler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri oksijensiz kalmalarını önledi

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan gençleri, iki kat arasında mahsur kalmaları sebebi ile kurtaramadı. Daha sonra itfaiye ekipleri durumu asansörden sorumlu firmaya bildirdi. Firma yetkilisi gelmesini bekleyen itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençlerin oksijensiz kalmasını önlemek amacı ile elleri ile asansörün kapısını bir saat boyunca açık tutmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen asansör firması yetkilisi, asansörü tekrar çalıştırdı. Daha sonra iki genç asansörden çıktı.

"Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın"

Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediklerini söyleyen Hüseyin Uluçtekin, "Biz tam aşağı iniyorduk tam ortada bir anda ses geldi. Kapı açıldı ve asansör durdu. Daha sonra itfaiyeyi aradık, beklemeye başladık. Nefessiz kaldık, ölüyorduk az kalsın. İtfaiyeye teşekkür ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler

Engelli, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde mahsur kaldılar, bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler - Son Dakika


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