Asansörde Mahsur Kaldılar, İçeriden Gülerek Çıktılar
1 saat önce
Kartal'da bir binanın asansöründe mahsur kalan iki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kartal
'da bir binanın asansöründe mahsur kalan iki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Asansör içerisinde mahsur kalan kadınlar gülerek dışarı çıkarak hiç korkmadıklarını söylediler.
Olay Kartal Atalar Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan bir binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Evlerine gitme amacıyla binaya giren Azime Demirci ve Semra Demirci, asansöre bindiler. Asansör yukarı doğru çıktığı sırada sıkışarak 2. ile 3. kat arasındaki boşlukta kaldı. İki kadın, boşlukta sıkışan asansörde mahsur kaldı. Olayı fark eden bina sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Asansörün elektriğini kesen itfaiye erleri uzun uğraşlar sonucunda mahsur kalan kadınları kurtardı. Asansörden kurtarılan kadınlar, yaşadıklarını gülerek anlattılar. Mahsur kalan kadınlardan biri, "İçeride ışık yanıyordu, onlar buradayken korkmadık" diyerek mahsur kaldığı anları anlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:21 Kaynak: İHA
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