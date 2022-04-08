Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı - Son Dakika
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Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı

08.04.2022 13:53
Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı

ANKARA Adliyesi'nde zabıt katibi Hasan B.Y., asansöre maskesiz binmesi nedeniyle tartıştığı hakim Adnan C.'nin şikayeti üzerine Adalet Komisyonu'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

ANKARA Adliyesi'nde zabıt katibi Hasan B.Y., asansöre maskesiz binmesi nedeniyle tartıştığı hakim Adnan C.'nin şikayeti üzerine Adalet Komisyonu'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., 24 Mart günü öğle arası odaya çıkmak için asansöre bindi. Asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı. Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.'ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi. Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.

Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı. Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.'nin görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.


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Adalet Komisyonu, Ankara Adliyesi, Ankara, Hakim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansörde maske takmayan zabıt katibi hakimle tartıştı, açığa alındı - Son Dakika


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