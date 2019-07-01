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Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybettiKIRŞEHİR - Kırşehir'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, pazar yerindeki asansörün kabininde sıkışan Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde bulunan asansör çevresinde yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle üst kata çıkmak istedi.
Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapı açıkken asansör hareket etmesi sonucu kimliği henüz belirlenemeyen Afgan uyruklu çocuk asansörün içinde panikle dışarı çıkmak istedi.
Pazar yerine ambülans ve kurtarama ekibi sevk edildi. 10 yaşlarında olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu çocuğu Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kimliği henüz belirlenemeyen ve asansörde ölen çocuğun ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ile ilgili inceleme başlattı.
Asansörde sıkışan Afganlı çocuk hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Kırşehir, 3. Sayfa
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