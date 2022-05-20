Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

20.05.2022 21:35

Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde asansörde sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacağından yaralanan çocuğun korku dolu anları amatör kameralarca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kasapta meydana gelen olayda, E.M.asansörde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarılan E.M., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bacağından yaralanan çocuğun kurtarılma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde sıkışan çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika


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