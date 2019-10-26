Son Dakika Haberleri: Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü
Son Dakika Güncel Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü

Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü

1 saat önce

İzmir'de bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

Asansörde sıkışan Suriyeli işçi öldü, System.String[]

İzmir'de bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu işçi, yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi 5756 Sokak'taki bir halı yıkama firmasında çalışan Suriye uyruklu 24 yaşındaki Fadıl Efruz, 4 katlı binanın en üst katındaki halıları yük asansörüne taşıdı. Kapısı bulunmayan asansörle aşağı inerken halatın kopması üzerine kendisini 2. katta dışarı atmaya çalışan Efruz, asansör ile bina arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Gürültü üzerine olay yerine giden çevredeki vatandaşlar, Efruz'u bulunduğu yerden çıkarıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Efruz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Efruz'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Karabağlar, Suriye, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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