Son Dakika Haberleri: Asansörde taciz iddiasına gözaltı
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Asansörde taciz iddiasına gözaltı

1 saat önce

Samsun'da takip ettiği kadını oturduğu apartmanın asansöründe elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Asansörde taciz iddiasına gözaltı, System.String[]

Samsun'da takip ettiği kadını oturduğu apartmanın asansöründe elle taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapıp evine giden M.V. (42) adlı kadını aracıyla takip eden Ö.F.Ç. (26), kadına gideceği yere götürmeyi teklif etti. Kadının tepki göstermesi üzerine otomobiliyle uzaklaşan Ö.F.Ç., daha sonra kadının evine gidip burada asansöre binen kadın ile birlikte asansöre bindi. Kadına asansör içinde elle tacizde bulunan Ö.F.Ç., kadının telefonla polisten yardım istemesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen Ö.F.C., "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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