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Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası - Son Dakika

Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası

19.02.2022 15:59

- Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası Mahkeme 17 yaşındaki A.A.'nın 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi İstanbul'da bir sitenin asansöründe sıkıştırdığı kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.A. hakkında ilk celsede karar açıklandı.

- Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası

Mahkeme 17 yaşındaki A.A.'nın 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi

İSTANBUL - İstanbul'da bir sitenin asansöründe sıkıştırdığı kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.A. hakkında ilk celsede karar açıklandı. Mahkeme, 17 yaşındaki A.A.'nın 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Esenyurt'ta 11 Aralık 2021'de yabancı uyruklu A.A. gece saatlerinde Özbekistan uyruklu U.K.N.'yi takibe almıştı. Edinilen bilgiye göre U.K.N. güvenlikli siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol arayarak çitlerin üzerinden atlayıp kadını takibe devam etmişti. U.K.N.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra sarkıntılık yaparken A.A. daha sonra yere düşürdüğü U.K.N.'ye tecavüz etmeye çalışmıştı. A.A. kadının direnmesi üzerine başarılı olamayınca olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, A.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

"Ben şeytana uydum"

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaya ilişkin görülen ilk duruşmada tutuklu A.A. ile müşteki U.K.N. hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. A.A. ilk celsede yaptığı savunmasında özür dilediğini söyleyerek "Ben şeytana uydum. Arkadaşım Hüseyin ile birlikteydik. O gün alkol almıştık. Hüseyin bana 'bu kızı takip et' dedi. Bende ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek ve sarılmak istedim. Çorabını çıkardığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Affımı istiyorum. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyordum" dedi.

"Ben bağırdığımda 'sus sakin' diyordu"

Müşteki U.K.N. ise olay günü arkadaşları ile doğum günü partisine gittiğini söyleyerek: "Gece eve döndüm. Asansöre binene kadar A.A.'yı fark etmedim. Beni taciz etmeye başladı. Karşı koyarken yere düştüm. Sürekli kat düğmelerine basarak asansörü hareket ettirdi. En son 25. kata geldiğimizde asansörün kapısı açıldı. Bana tekme attı ve kaçtı. Ben bağırdığımda 'sus sakin' diyordu" şeklinde konuştu.

Mahkeme müşteki beyanının ardından kararını açıkladı. Kararda A.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası
Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası
Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası

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Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası Son Dakika | İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı Son Dakika | İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da 2 hırsızın kuyumcudan imitasyon bilezikleri çalma anı güvenlik kamerasında İstanbul'da 2 hırsızın kuyumcudan imitasyon bilezikleri çalma anı güvenlik kamerasında

Esenyurt, İstanbul, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörde tecavüz girişimi davasında ilk celsede karar: 7 yıl hapis cezası - Son Dakika


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