Son Dakika Haberleri: Asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen davut, toprağa verildi
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Asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen davut, toprağa verildi

1 saat önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üzerine devrilmesi sonucu havasız kalarak hayatını kaybeden Davut Ulaş Kayacan (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Asansörde üzerine tepsi dolabı devrilince ölen davut, toprağa verildi, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üzerine devrilmesi sonucu havasız kalarak hayatını kaybeden Davut Ulaş Kayacan (15), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, tepsi dolabını, zemin kattan bodrum kattaki depoya  indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada ise dolaptaki tepsi yerinden çıkıp, asansör ile dolap arasında sıkıştı. Kayacan, tepsi dolabının altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanlar, asansörü durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan ancak havasız kaldığı belirlenen Kayacan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Ulaş Kayacan için bugün Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende baba Mehmet Kayacan, "Aslan oğlum, bizi erkenden bırakıp, gittin" diyerek, gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kayacan, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:34 Kaynak: DHA
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