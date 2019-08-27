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Asansörde zor anlar

1 saat önce

Bursa'da asansörde mahsur kalıp 45 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.

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Bursa'da asansörde mahsur kalıp 45 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen biri bebek 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı. Havasızlıktan bunalan 5 kişi asansörün camını kırarak nefes alabildi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine gitmek isteyen 5 kişilik yabancı uyruklu aile, kaldıkları binanın 3 kişi kapasiteli asansörüne yanlarındaki bebek arabasıyla birlikte bindi. 5 kişilik aileyi taşıyamayan asansör arıza yaptı. İçeriden çıkmayı başaramayan aile asansörün kapısına vurarak komşularından yardım istedi. Asansörde mahsur kalanların sesini duyan Enver Çamcı isimli vatandaş ailenin yardımına koştu. Asansörü kendi imkanlarıyla açmaya çalışan Çamcı başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik bir çalışmanın ardından aileyi asansörden çıkarmayı başardı.


Şans eseri herhangi bir yaralının olmadığı olayda asansöre kapasitesinin üzerinde kişi ile binen aileyi uyaran polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.


Mahsur kalan ailenin imdadına yetişen Enver Çamcı, "Normalde 3 kişinin bineceği asansöre 5 kişi yanlarında bir de bebek arabasıyla binince asansör arıza yaptı. Ben asansör kapısına vurmalarını duydum. Kendi imkanlarımla asansörü açmak istedim ama başaramayınca polise ve itfaiye ekiplerine haber verdim. Tabi ailenin içeriden çıkarılması yaklaşık 45 dakika sürdü. O esnada nefes almaları için asansörün camını kırdım" ifadelerini kullandı. - BURSA

Osmangazi, İtfaiye, Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
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