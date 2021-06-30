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Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti

30.06.2021 20:44

- Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti Ankara'nın Polatlı ilçesinde asansör tamircisi K.A. asansörden düşerek hayatını kaybetti.

- Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde asansör tamircisi K.A. asansörden düşerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binada özel bir asansör şirketi çalışanı olan 39 yaşındaki K.A. asansör montajı yaparken bir anda dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çalışma arkadaşları tarafından durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı halde olan K.A.'yı önce Polatlı Devlet Hastanesine ardından Ankara'ya sevk etti. Edinilen bilgiye göre, K.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı.

Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti

Polatlı, Ankara, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asansörden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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