Asansörden düşerek ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Asansörden düşerek ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

07.10.2022 18:11

Asansörden düşerek ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin dışına kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden düşerek hayatını kaybeden engelli yaşlı adam düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Asansörden düşerek ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin dışına kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden düşerek hayatını kaybeden engelli yaşlı adam düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Olay ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden tekerlekli sandalyesi ile birlikte düşerek hayatını kaybeden 90 yaşındaki Ali Andiç için cenaze töreni düzenlendi. Abalı Camii' sinde düzenlenen cenaze töreninde hayatını kaybeden Andiç için önce helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Okunan duaların ardından tabutu omuzlara alınan Andiç Gümüşhaneliler mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ile Andiç ailesinin yakınları katıldı.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörden düşerek ölen yaşlı adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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