Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
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Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi

08.10.2022 00:57
Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin dışına kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden düşerek hayatını kaybeden engelli yaşlı adam toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinin dışına kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden düşerek hayatını kaybeden engelli yaşlı adam toprağa verildi.

Olay ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden tekerlekli sandalyesi ile birlikte düşerek hayatını kaybeden 90 yaşındaki Ali Andiç için cenaze töreni düzenlendi. Abalı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde hayatını kaybeden Andiç için önce helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Okunan duaların ardından tabutu omuzlara alınan Andiç Gümüşhaneliler mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Şoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek ile Andiç ailesinin yakınları katıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
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