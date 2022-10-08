Olay ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi Abalı Sokak üzerinde kendi imkanları ile yaptırdığı asansörden tekerlekli sandalyesi ile birlikte düşerek hayatını kaybeden 90 yaşındaki Ali Andiç için cenaze töreni düzenlendi. Abalı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde hayatını kaybeden Andiç için önce helallik alındı ardından cenaze namazı kılındı. Okunan duaların ardından tabutu omuzlara alınan Andiç Gümüşhaneliler mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Asansörden düşerek ölen yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

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