Asansöre asılan Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Asansöre asılan Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar - Son Dakika

Asansöre asılan Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar

6 saat önce

Rusya'da asansöre asılan Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğrafını karşılarında görenlerin tepkileri gizli kamerayla görüntülendi.

Asansöre asılan Putin fotoğrafıyla sosyal deney yaptılar, System.String[]

Rusya'da asansöre asılan Devlet Başkanı Vladimir Putin fotoğrafını karşılarında görenlerin tepkileri gizli kamerayla görüntülendi.


Rusya'nın başkenti Moskova'da ilginç bir sosyal deney yapan bir sosyal medya fenomeni gizli kamerayla asansöre binenlerin tepkilerini görüntüledi. Asansöre dev Putin fotoğrafını asan genç yine asansörün içine gizli kamera koydu. Ardından görüntüleri kayda alan genç asansöre binenlerin Putin'in dev fotoğrafını karşılarında gördüklerinde verdikleri ilk tepkiyi ölçtü. Yayınlanan görüntülere göre bazı kişiler Putin'in fotoğrafını karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bazıları fotoğrafın kim tarafından asıldığını sesli olarak sorgularken bazıları fotoğrafı yerinden sökmeye çalıştı. Yaşlı bir kişinin asansöre bindiği an Putin'in fotoğrafını karşısında gördüğünde ağzıyla çıkardığı alaycı sesler ise eğlenceli görüntülerin çıkmasına neden oldu.


Bazı kadınlar Putin'in fotoğrafını görünce alay edercesine önünde diz çökerken bazıları ise cep telefonu ile asansöre asılan fotoğrafı görüntüledi. Bir aile asansöre bindiğinde minik bir çocuk fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sorduğunda ise, "O Vladimir Vladimiroviç Putin" diye tanıttı. Küçük çocuk ise fotoğrafın karşısında "Merhaba Putin" diyerek sempatik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir genç ise asansöre asılan Putin fotoğrafı yere düşünce yerden kaldırarak yine duvara astı. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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