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Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi - Son Dakika

Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi

28.12.2021 09:57
Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi

Bursa'da bir asansör firmasının teknisyeni bakıma gittiği otelde kabin ile boşluk arasında sıkışarak can verdi.

Bursa'da bir asansör firmasının teknisyeni bakıma gittiği otelde kabin ile boşluk arasında sıkışarak can verdi.

OIay Osmangazi ilçesi Çekirge mahallesinde hizmet veren lüks otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umut Can Türk(24), Zübeyde hanım caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe başladı. Kısa süre sonra asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Teknisyen Türk, asansör kabini ve bina boşluğu arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Feci olayın ardından polis ekipleri otel ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, Umut Can Türk'ün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi
Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi
Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi
Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi

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Osmangazi, Can Türk, Bursa, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansöre bakım yapan teknisyen can verdi - Son Dakika


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