Son Dakika Haberleri: Asansöre giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
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Asansöre giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

11 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Asansöre giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansörüne yılan girdi.
Asansörün kapısı açıldığında yılanı gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:50 Kaynak: AA
İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel
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