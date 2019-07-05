Asansöre giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı
11 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:50 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesinde bir apartmanın asansörüne giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi Cenon Bulvarı'ndaki bir apartmanın asansörüne yılan girdi.
Asansörün kapısı açıldığında yılanı gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye
ekiplerince yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı.
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