Asansörler kırmızı alarm veriyor - Son Dakika

Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Muratpaşa ilçesinde geçen yıl denetlenen 10 bin asansörden yüzde 33,5'i kırmızı (uygunsuz), yüzde 10,5'i sarı (kusurlu), yüzde 49,5'i mavi (hafif kusurlu), yüzde 6,5 'i yeşil (güvenli) etiket alabildiğini bildirdi.



Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, asansör denetimi akredite işlemlerini yürüttüğü iki ilçeden olan Muratpaşa'da düzenlenen asansör denetimleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Hamamcıoğlu, Muratpaşa'da 10 bin 500 asansörün bulunduğu, bu rakama her yıl 250 ile 300 arasında yeni asansörün eklendiğini kaydetti. İlçedeki asansörlerin yarısından fazlasının eski durumda olduğunu işaret eden Hamamcıoğlu, "Montaj yılı 2004 ve öncesi olan asansörlerde montaj yılındaki yönetmeliğe istinaden kabin kapısı yani iç kapı takılma zorunluluğu yoktu. 2005 yılından sonra zorunlu oldu. Bu nedenle 2004 yılı ve öncesi asansörlerde kabin kapısı yine istenmektedir ancak bakanlığın çek listesinde mavi etiket maddesi olarak tanımlanmıştır. Ancak zaten kabin kapısı olmayan asansörlerde, kabinde kararlı dur butonu istenerek güvenlik sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.



"Yüzde 35'i uygunsuz"



2019 yılında Muratpaşa'da 10 bine yakın asansörün denetimini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ayşen Hamamcıoğlu, "Bu asansörlerin yüzde 33,5'i kırmızı (uygunsuz), yüzde 10,5'i sarı (kusurlu), yüzde 49,5'i mavi (hafif kusurlu), yüzde 6,5 'i yeşil (güvenli) etiket aldı. Denetim raporlarına göre asansörler kırmızı, sarı, mavi, yeşil etiketlerinden birini alıyor. Can ve mal güvenliği açısından sakıncalı bulunan birçok asansör, yapılan denetimler sayesinde tespit edilerek iyileştirme dediğimiz revizyonların yapılması ile uygun hale getiriliyor" dedi.



"Kusurlu asansörler mühürlenebilir"



Yetkili bir firmayla bakım sözleşmesi olmayan ya da yıllık periyodik kontrolünden kırmızı veya sarı etiket alan, sonrasında ise eksikleri giderilmeden kusurlu durumda bırakılan asansörlerin mühürlenerek hizmetten men edilmesi için ilgili idareye bildirildiğini belirten Ayşen Hamamcıoğlu, "Eksikleri giderilen ya da yetkili bir firmayla sözleşme imzalayan asansörler mühür açma tutanağı ile yeniden aktif hale getirilerek hizmete sunulur. Raporlarda kırmızı-sarı-mavi-yeşil bölümleri ayrı ayrıdır. Firmalar kırmızı ve sarı eksiklik maddelerini yaparlarsa mavi etiket alırlar, raporda çıkan tüm eksiklikleri yaparlarsa yeşil etiket alıyorlar" dedi.



"Kırmızı etiket alan asansör, acilen mavi yada yeşile taşınmalı"



Hamamcıoğlu, alınmayan önlem yada giderilmeyen eksiklikler nedeniyle asansörlerde yaşanan kazalar sonucu yaralanma ve ölümlerin olabildiğine dikkat çekti. Bu kapsamda asansörlerin bakım ve denetimlerinin ciddi şekilde yapılmasının önem taşıdığına vurgu yapan Ayşen Hamamcıoğlu," Apartman yöneticilerine ve bakımcı firmaya bu konuda çok büyük bir görev düşüyor. Yeni yönetmelik ile bakım firmalarının bakım servis sözleşmelerinde artık sözleşmeye konu asansörün kimlik numarasını yazmak durumunda. Burada en önemli konulardan biri de artık kırmızı etiket alan bir asansöre bakım yapılamayacağı ve bakım ücreti talep edilemeyeceği, dolayısıyla; kırmızı etiket alan asansörün bina sorumlusu zaman geçirmeden bu duruma el koymalı ve derhal asansörünü mavi ya da yeşil etikete taşımalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA