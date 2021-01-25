Asansörlere alınmadıklarını iddia eden kuryelerden tepki - Son Dakika

Asansörlere alınmadıklarını iddia eden kuryelerden tepki

25.01.2021 15:20

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bazı apartmanlara asılan 'Paket servisçilerin asansörü kullanması yasaktır' yazısı kuryelerin tepkisini çekti.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bazı apartmanlara asılan 'Paket servisçilerin asansörü kullanması yasaktır' yazısı kuryelerin tepkisini çekti. Pandemi döneminde zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen kuryeler, teşekkür beklerken asılan yazıyla şoke olduklarını söyledi.

Pandemi sebebiyle mekanlarda oturmak yasaklanırken, eve siparişlerde ise ciddi bir artış yaşandı. Pandemiden bu yana aralıksız çalışan ve geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ilçesindeki birçok siteye motosikletleriyle girişleri yasaklanan kuryeler, bir şok daha yaşadı. İddiaya göre Mavişehir mahallesindeki bazı apartmanların girişlerine 'Paket servisçilerin asansörü kullanması yasaktır' yazısı asıldı. Asılan yazı, kuryelerin tepkisini çekti. Asılan yazıları 'skandal' olarak nitelendiren Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Geçtiğimiz günlerde motosikletleriyle sitelere alınmadığımız için bir eylem yapmıştık. Ondan olumlu sonuç alamamıştık ki bir skandalla daha karşı karşıya kaldık. Tüm tedbirlerimizi alarak girdiğimiz apartmanların bazılarında asansörü kullanamayacağımızı belirten yazılarla karşılaştık. Yoğun iş yüküyle çalışan kuryelere ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor" dedi.

'ÇOK RENCİDE EDİCİ'

Kuryelere teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Bursalı, "Site yönetimi bu kararı alırken bizlerin hastalık taşıyacağımızı göz önüne almış. Bu kararla da onların yaşam alanlarını kullanmamızı istiyorlar. Bizler, vatandaşların evde kalmaları ve dışarıya çıkmamaları için onlara hizmet veriyoruz. Bunu yaparken de sürekli test oluyoruz. Bizim de ailelerimiz ve çocuklarımız var. Hepimiz koronavirüs olabiliriz ancak biz çalışmaya devam ediyoruz. Motosikletli kuryeler bir gün çalışmasa hayat durur. Dışarıya çıkamayan insanlara ne olacak? Aslında bizlere teşekkür edilmesi gerekiyor. Bize insan gibi muamele yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Binalara asılan yazıların 'onur kırıcı' olduğu savunan kurye Koray Kulaksız, "Geçtiğimiz günlerde restorandan siparişleri aldım ve adrese gittiğimde asansörü kullanmamın yasak olduğunu belirten bir yazıyla karşılaştım. Sipariş 24'üncü kattaydı ve ben de merdivenle çıktım. Bu yazı hem çok onur kırıcı hem de çok rencide edici. Bizler canımızı dişimize takarak insanlara hizmet veriyoruz. Bu konu hakkında vatandaşlarımızın da duyarlı davranmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Asansörlere alınmadıklarını iddia eden kuryelerden tepki

Mavişehir, Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansörlere alınmadıklarını iddia eden kuryelerden tepki - Son Dakika


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