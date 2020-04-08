Asansörlere Covid-19 düzeni - Son Dakika

Mamak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında asansörlerde sosyal mesafeyi sağlamak için yeni bir uygulama başlattı.



Mamak Belediyesi, ilçede bulunan apartman ve sitelerin asansörlerine duruş şekillerini de gösteren uyarı etiketleri yapıştırdı. Asansör girişlerine tek kullanımlık eldiven de koyan belediye ekipleri, Covid-19 konusunda bilgilendirici görsellerle çalışmayı destekledi. Vatandaşların asansörü çağırmak ve gideceği katın butonuna basmak için kapıdaki tek kullanımlık eldiveni takması isteniyor. Vatandaşlar, uyarıcı çıkartmaların yönlendirdiği şekilde asansöre binerek teması ve virüs bulaşma riskini de en aza indiriyor. Site yöneticileri ve vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mamak Belediyesine teşekkür ettiler.



Sosyal mesafe konusunda bilinci artırmak için yaptıkları çalışmalara bir yenisini eklediklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her şeyin başı sağlık. Sosyal mesafe kuralına uyalım, salgına engel olalım" dedi.



Mümkün mertebe vatandaşlardan asansör yerine merdiven kullanmalarını da isteyen Başkan Köse, "Asansörlerde temas çok fazla oluyor. Merdiven kullanımı ile bu riski minimize etmek mümkün. Ancak yüksek katlı binalarda merdiven kullanmak pek mümkün olmuyor. Bizler de belediye olarak ilçemizde bulunan apartman ve binaların asansörlerine kalabalık binilmemesi adına ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için uyarı etiketleri yapıştırıyoruz" diye konuştu. - ANKARA