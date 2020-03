Asansörlere ücretsiz korona virüs temizliği - Son Dakika

Asansörlere ücretsiz korona virüs temizliği

Asansör firması yetkilisi Coşkun Sağlam;

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir asansör firması, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında hizmet verdiği 200'e yakın tüm binalarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) etkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de artan vak'alar sonucu her sektörde ve alanda alınan önlemler son hız artış gösteriyor. Son olarak Eskişehir'de asansör hizmetleri veren bir firma, hizmet verdiği 200'den fazla apartman ve iş yerinde ücretsiz dezenfeksiyon çalışması yaptı. Firma yetkilisi Coşkun Sağlam, vatandaşların oldukça tedirgin olduğu asansörler için bu çalışmanın yapılmasının zaruri olduğunu ifade ederken diğer tüm firmaları da aynı uygulamaya destek vermeye davet etti.

"Herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktayız"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan firma yetkilisi Coşkun Sağlam, yapılan çalışmalar için herhangi bir ücret talebinde bulunmadıklarını belirtti. 'Vatanın bu mikroptan arınması için katkımız bulunduysa ne mutlu' diyen Sağlam, "Türkiye ve dünyayı saran bu hastalıktan dolayı biz de Eskişehir firması olarak bakım yaptığımız asansörleri ücretsiz olarak dezenfekte yapmak istiyoruz. Herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktayız. Vatanın, milletin, Türkiye'nin bu mikroptan arınması için katkımız bulunduysa ne mutlu" ifadelerini kullandı.

"İnsanların temas edebileceği her noktaya ulaşmak istiyoruz"

Asansörlerin insanlar tarafından çok fazla temas edilmesinden dolayı korona virüs açısından tehlikeli bölgeler olduğunu değerlendiren Sağlam, yaptıkları çalışmaları açıkladı. "Dokunulabilecek her yeri alkol bazlı dezenfekte ile temizliyoruz" diyen Sağlam şu şekilde açıklamalarına son verdi; "Asansörde en çok mikrop olabilecek ve temas edilen noktalar; tutma kolları, düğmeler bunları özellikle alkol bazlı dezenfekte ile temizliyoruz. Dokunulabilecek her yeri ve her katta bulunan asansör tutma kolları ve düğmeleri, insanların temas edebileceği her noktaya ulaşmak istiyoruz. 120 asansörümüzün bu işlemini gerçekleştirdik. 100 asansörümüz kaldı, onları da yapacağız. İmkan vakit ve fırsat dahilinde bakım yapmadığımız asansörlerin de işlemlerini yapmak için elimizden geleni yapacağız.