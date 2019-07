Asansörlerin periyodik kontrollerini yaptırın, kazaları önleyin

Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi İhsan Salman, her yıl asansörlerin düzenli bakımlarının yaptırılması gerektiğini söyledi.

Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi İhsan Salman, çok katlı binalarda asansör kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, asansörlerin periyodik kontrolleri konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binalarda kullanılan asansörlerin öneminin ve kullanımının her geçen gün artığını söyleyen Salman, "Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından ve doğru kullanılmamasından dolayı, asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Standartlar, yönetmelikler ve ilgili güvenlik kurallarının amacı, insan ve yük asansörlerinin güvenli çalışması, bakımı ve acil durumlar sırasında muhtemel kaza risklerine karşı insan ve eşyaları korumak ve asansörlerde olması muhtemel çeşitli kazalarla ilgili muhtemel riskleri önlemektir. Özellikle konutlarda bulunan insan asansörlerinde Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış ve asansörlerin bakım ve periyodik muayenelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelik asansörlerin yılda bir defa kontrol edilmesi gerektiği ve bu kontrollerinin akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmasını gerektirmektedir" dedi.



Asansörlerin mutlaka periyodik bakımlarının yaptırılması gerektiğinin altını çizen Salman, "Yozgat, Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, Şefaatli ilçelerinde odamız A tipi muayene kuruluşu olarak görev yapmakta olup, vatandaşların güvenli bir şekilde asansörlerini kullanabilmeleri için en iyi şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır. Asansörlerini kontrol ettirmeyen veya gerekli revizyonu yaptırıp 2. kontrolde yeşil veya mavi etiket almayan binalardaki asansörler, vatandaşların kusurlu asansörleri kullanıp kazaya maruz kalmamaları ve can güvenliğini sağlamak amacıyla belediye tarafından mühürlenerek kullanıma kapatılır. Ülkemizde yaşayan insanların asansör facialarına karşı can güvenliğini korumak, en başta belde ve ilçe belediyelerinin, sonrasında da site ve apartman yönetimlerinin görevidir. Bizler bu konuda bir defa daha uyarıyoruz. Asansörlerin periyodik kontrollerini yaptırın, kazaları önleyin" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

