Asansörlü utanç duvarı - Son Dakika
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Asansörlü utanç duvarı

05.03.2022 14:47
Asansörlü utanç duvarı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel sahibi 5 yıldızlı bir otelin altında otele ait dükkanlara giriş bölümüne asansörlü duvar yaptı, esnaf isyan etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel sahibi 5 yıldızlı bir otelin altında otele ait dükkanlara giriş bölümüne asansörlü duvar yaptı, esnaf isyan etti. Esnaf, sadece otel sahibinin duvarı kaldırabilmesi sebebiyle işlerlerinden alışveriş yapmak isteyen turistlerin duvardan atlamak zorunda kaldığını belirterek problemin çözülmesini bekliyor.

Geçtiğimiz yıl esnaflarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından işyerlerinin önündeki yolun kenarına yağmur ve sel bahanesiyle asansörlü duvar koyan otel sahibi, işyerleri açık olmasına rağmen duvarı indirmeyince esnaflar ve müşteriler işyerine girmekte zorluk çekiyor. İşyerine gelerek alışveriş yapmak isteyen turistler, duvardan atladıktan sonra merdivenlere ulaşabiliyor.

Evrenseki- Kumköy sınırında yıllardır aynı yerde esnaflık yaptıklarını belirten esnaflar, Covid sürecinde dünyanın her yerinde olduğu gibi kendilerinde de ufak tefek maddi manevi sıkıntılar olduğunu, otel sahibinin kiraların gecikmesini bahane ederek problem çıkardığını iddia ettiler.

Optik işletmeciliği yapan Hasan Hüseyin Talas, "İşyerimizin önünden turistlerin geçtiği yol tarafını seyyar duvarla kapattı. Gerekli mercilere müracaatlarımızı yaptık ve sonuçlanmasını bekliyoruz. Bizde turizm sezonu diye bir şey yok. Bizim burada 12 ay az da olsa turist var. İşyerlerimiz 12 ay açık. Ama ne yazık ki bu duvar yüzünden siftah bile yapamıyoruz" dedi.

2018 yılından beri tatto işletmeciliği yaptığını belirten Erdal Güneş, "Son 3 yıldır pandemiden dolayı ödemelerimizde sıkıntı yaşadık. Bunu kabul ediyoruz. Ama bunu da büyük ölçüde çözmemize rağmen otel sahibi önümüze bu sistemi koydu. Bizim buradan çıkıp gitmemizi istiyor. Biz buraya yatırım yaptık, reklam yaptık, misafirlerimiz bizi buruda biliyor. Uygulamalarıyla bizi yıldırmaya çalışıyor. Bizde ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu uygulamaya en kısa zamanda son verilsin" dedi.

Kuaför, güzellik salonu ve market işleten Mehmet Tokgöz, otel sahibinin çeşitli bahanelerle müşterilerin kullandığı kapıya duvar ördüğünü belirterek, "Sistemin açılabileceği anahtar sadece otel sahibinde var. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Sürekli gelen samimi olduğumuz turistler duvardan düşmeyi göze alıp geliyor. Ama normal müşteri duvarı görünce sadece burayı izlemekle yetiniyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hem müşteri gelmesini engelliyor hem de kira istiyor. Bu işte tezatlık var. Acilen çözüm bekliyoruz" dediler.

Hep birlikte duvardan atlayan esnaflar, bu utanç duvarının bir an önce kaldırılmasını, kendi işyerlerine hırsız gibi girip çıkmaktan bıktıklarını dile getirdiler. - ANTALYA

Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı
Asansörlü utanç duvarı

YORUMLAR
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Manavgat, Antalya, Esnaf, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörlü utanç duvarı - Son Dakika


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