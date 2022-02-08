Üye Girişi
Asansörü kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

08.02.2022 11:05
Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörü, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sebebiyle çalışamaz hale geldi.

Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörü, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sebebiyle çalışamaz hale geldi.

Kocaeli'deki asansörler duyarsız bazı kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce defalarla kameralara yakalanan bu tip kişiler, bu kez de Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale getirdi. Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne verilen zarar da vatandaşların bir ayı aşkın süre boyunca mağdur olmasına sebep oldu. Yapılan saldırı neticesinde asansörün iç kapı ve iç kapı mekanizması merkezi zarar gördü. İki kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalarının değişmesi gerekecek. Tamir süresince kapalı kalacak olan asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtildi. - KOCAELİ

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler
Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

YORUMLAR
500

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörü kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 8 gündür haber alınamayan Barış internette doğada nasıl yaşandığını araştırmış!
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Asansörü kullanılamaz hale getirdiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement