Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

23.05.2022 22:17
Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybettiİSTANBUL Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapmaya gelen teknik servis elemanı, iddialara göre asansörün birden hareket etmesi sonucu duvara sıkışarak hayatını kaybetti.

Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

İSTANBUL Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapmaya gelen teknik servis elemanı, iddialara göre asansörün birden hareket etmesi sonucu duvara sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı bir binanın asansörüne bakım yapmak için gelen Gencay Eren asansör kabininin üstüne çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple hareket eden asansör, sonucu duvara sıkıştı. Vatandaşın bağırışları sonucu sesleri duyan apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ise sıkışan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi detaylı incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edilirken ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansörü tamir ederken asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti - Son Dakika


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