Üye Girişi
Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı

18.12.2021 21:08
Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile 'ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile 'ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün, İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı. 'Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi" diye sosyal medyada paylaşımda bulunurken, "Yorumu size bırakıyoruz" denildi. Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Neil Armstrong, Üst Geçit, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
20:52 Normalleşme adımları hız kazanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu
20:39 Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi
20:31 Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor
20:06 Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren cevap: Çıkar telefonunu
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü var
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
19:45 Başakşehir'in golü sonrası Galatasaray tribünleri birbirine girdi: Yönetim uyuma
19:42 Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi
Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 21:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement