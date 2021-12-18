Asansörün düğmesine ayağıyla bastı; belediye sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile 'ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong'un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün, İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı. 'Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi" diye sosyal medyada paylaşımda bulunurken, "Yorumu size bırakıyoruz" denildi. Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi.