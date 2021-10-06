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Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi - Son Dakika

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi

06.10.2021 17:47

Düzce'de müşterisinin teslimatını yaptıktan sonra 2. kattan inebilmek için asansörü kullanmak isteyen bir kargo çalışanı, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek yaşamını yitirdi. Diğer taraftan Ümit Ceylan'ın Demokrat Parti il başkanı olan babası Mithat Ceylan da acı haberle olay yerine gelerek oğlunun cansız bedenini görmek istedi.

Konuralp Mahallesi Şekerpınar mevkiinde bulunan siteye kargo dağıtmak için giden Ümit Ceylan (36), sitede oturan bir kişiye kargosunu teslim ettikten sonra asansör ile 2. kattan inmek istedi. Asansörün kapısını açan Ümit Ceylan, asansörün geldiğini düşünerek kabine girince boşluğa düşerek zemine çakıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından gelen sesler üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

"GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA ASANSÖRÜN OLDUĞU YERE GİTTİM"

Site sakini Davut Aydın; "Apartmanda oturanlar kargocunun geldiğini ancak asansörden çıkmadığını söylediler. O sırada gürültüde geldi. Bende hemen asansörün olduğu yere gittim ve cep telefonumun ışığıyla asansör boşluğuna baktığımda yerde yatıyordu arkadaş" dedi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

"GPS'TEN YERİNİ TESPİT EDİP GELDİK"

Kargo şirketi yöneticisi Davut Aydın, "Biz 11.30'dan sonra dağıtım yapmadığını fark ettik. Takip oranı 11.00'dan sonra artması gerekiyordu, artmadı. Takip sayısı aynı kalınca aramaya başladık. Telefona da cevap vermedi. Sokaklarda aradık bulamadık. Daha sonra arabadaki GPS aklımıza geldi. GPS'ten yerini tespit edip buraya geldik. Burada da bir kadın, 'Gireli 1,5 saat oldu, çıktığını görmedik' dedi. Asansör tarafından da bir gürültü duyduklarını öğrendik. Asansör tarafına gittim. Asansörün altına bakınca orada bulduk" dedi.

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti

İL BAŞKANI BABANIN ACI GÜNÜ

Öte yandan Ümit Ceylan'ın Demokrat Parti il başkanı olan babası Mithat Ceylan da acı haberle olay yerine geldi. Ceylan, oğlunun cansız bedenini görmek istedi ancak polis teskin etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Ümit Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi

Demokrat Parti, Ümit Ceylan, Polis, GPS, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşüp yaşamını yitirdi - Son Dakika
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