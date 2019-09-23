Asansörün içinde üzerine tepsi dolabı devrilen çocuk, öldü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki pastanenin yük asansöründe, tepsi dolabının üstüne baskı yapması sonucu havasız kalan 15 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki pastanede meydana geldi. Pastanede çalışan Davut Ulaş Kayacan, zemin kattan bodrum kattaki depoya tepsi dolabını indirmek için yük asansörüne bindi. Asansörün hareket ettiği sırada dolaptaki tepsi yerinden çıkıp asansörle dolap arasında sıkıştı. Bu sırada tepsi dolabı, Kayacan'ın üzerine gelerek baskı yaptı. Havasız kalan Kayacan, hareketsiz kaldı. Olayı fark eden diğer çalışanlar asansörü durdurup, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Kayacan, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayacan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.