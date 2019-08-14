Son Dakika Haberleri: ASAP Rocky - İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçiyi saldırıdan suçlu buldu
BBC
Son Dakika Dünya Haber

ASAP Rocky - İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçiyi saldırıdan suçlu buldu

55 dakika önce

Mahkeme, ABD'li rapçiyi arkadaşlarıyla bir müzik festivalinde karıştığı kavgada suçlu buldu ancak müzisyenin cezasının ertelenmesine karar verdi.

ASAP Rocky - İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçiyi saldırıdan suçlu buldu, System.String[]

İsveç'te bir mahkeme, ABD'li rapçi ASAP Rocky'yi ve iki arkadaşını, bir müzik festivalinde karıştığı kavgada saldırıdan suçlu buldu ancak müzisyenin cezasının ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme, erteleme kararına gerekçe olarak, "saldırının hapis cezası gerektirmeyecek bir nitelik taşımasını" gösterdi.

30 yaşındaki ASAP Rocky, saldırdığı 19 yaşındaki mülteciye tazminat ödeyecek.

Savcılar ise rapçinin 6 ay hapsini istemişti.

Asıl adı Rakim Athelaston Mayers olan ASAP Rocky, 30 Haziran'da Stockholm'deki müzik festivali Smash'te karıştığı bir kavga dolayısıyla 3 Temmuz'da gözaltına alınmış, 2 Ağustos'ta ise serbest bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, gözaltında bulunduğu süre içinde İsveç'e ASAP Rocky'nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Trump, "Biz İsveç için o kadar şey yapıyoruz ama tersinin doğru olmadığını görüyoruz" demişti.





Trump'ın bu çıkışı İsveç'te tepki çekmişti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkesinde kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu söylemişti.

Ülkenin eski başbakanı ve dışişleri bakanı Carl Bildt ise "Hukukun üstünlüğü ilkesi herkese eşit bir şekilde bağımsız yargı tarafından uygulanır. ABD'de bu böyledir ve bu kesinlikle İsveç'te de öyle. Siyasi müdahale ise sınırların dışında kalır. Açık mı?" diye tweet atmıştı.

Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu
Annesi telefonuna el koydu, akıllı buzdolabından Twitter mesajı gönderdi Danimarka Başbakanı devlet yurtlarında istismara uğrayan çocuklardan özür diledi Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:19:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASAP Rocky - İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçiyi saldırıdan suçlu buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]