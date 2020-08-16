Asar deresinde temizlik çalışmaları hızlandı - Son Dakika

Asar deresinde temizlik çalışmaları hızlandı
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ortasından geçen Asar Suyu Deresi'nde Düzce Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerince temizlik çalışmaları hızlandırıldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ortasından geçen Asar Suyu Deresi'nde Düzce Belediyesi ve Devlet Su İşleri ekiplerince temizlik çalışmaları hızlandırıldı.
Düzce'nin tam ortasından geçen Asar Suyu Deresi'nde büyüyen otlar ve topraklar nedeni ile kötü görüntü oluşturmasının ardından Düzce Belediyesi harekete geçmişti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile görüşen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi ile ortak Asar Suyu'nda temizleme çalışması başlatılması için görüştü. İki kurum Asar Suyu Deresi'nde temizlik çalışmalarına başladı. Dere'nin Şıralık Mahallesi ile Ağa Mahallesi arasında kalan noktalarında büyüyen otlar, yağmur nedeni ile akıntı ile gelen toprak ve pislik temizlemesi başlatıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 12:01
Kaynak: İHA
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