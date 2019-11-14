Asar projesi hazırlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Asar Suyu Projesi ve su sayaçlarının ön ödemeli sisteme taşınması konularında toplantı düzenledi.



Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü kent merkezi için hazırlanan projelerin uygulama aşamasına geçmesi için işi sıkı tutuyor. Şehrin merkezinden geçen Asar Suyu çevresinde yapılacak rekreasyon projesinin detayları konusunda Proje Ofisi personeli ile bir araya gelen Başkan Özlü alana uygulanacak projenin son hali üzerine değerlendirmelerde bulundu. "Vaat ettiğimiz her projeyi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" anlayışı ile çalışmalarından ödün vermeyen Başkan Özlü proje uzmanlarına hızlı bir şekilde çalışmaları yönünde talimat verdi.



Su sayaçlarına kartlı sistem teşviki



Düzce Belediyesi'nin su borçlarından kaynaklanan alacakları konusunda Mali Hizmetler yetkilileri ile görüşen Başkan Özlü, birçok şehirde uygulandığı üzere Düzce'de de hem vatandaşların biriken su borçları nedeniyle mağdur olmaması hem de belediye alacaklarının ortadan kaldırılması için ön ödemeli sisteme geçilmesi amacıyla çalışılmasını istedi.



Su borçlarının hem vatandaşı hem de belediyeyi zora soktuğunu belirten Başkan Özlü "Biz vatandaşımızı zorlayacak kurum değiliz. Ancak bu şehrin bir alt yapısı var, sunulan bir hizmet var. Bu hizmetin bakımı, onarımı yenilenmesi var. Sudan para alınmaz, en pahalı suyu kullanıyoruz diyenler var. Bunu daha önce açıkladım; bölgede en ucuz su kullanan biziz. Vatandaş biriken borçları ödemekten kaçınıyor, gelin bu borçları yapılandıralım, gerekirse taksitlendirelim. Ancak buna kökten çözüm bulmak zorundayız. Şimdi zaten tüm abonelerin ön ödemeli sayaç sistemine geçmesi için çalışıyoruz. Bunu tercih etmeleri için teşvikler düşünüyoruz. İnşallah biraz sabır ve anlayış ile her şey daha güzel olacak" dedi. - DÜZCE