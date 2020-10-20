Düzce'deki Asar Suyu Deresi'nde peyzaj çalışmaları - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Düzce Üniversitesi (DÜ) Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu ile Asar Suyu Deresi'nin çevre düzenlemesi ve ıslah çalışmaları hakkında görüştüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Asar Suyu Deresi'nde hem fiziksel yapı hem de şehir karakterine uygun şekilde peyzaj uygulaması yapılacağı belirtildi.

Düzce'nin merkezinden geçen Asar Suyu Deresi için yapılacak köklü değişime yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, Özlü'nün şehir kimliğine katkı sağlayacak ve Asar Suyu Deresi'nin görüntüsünü tamamen değiştirecek düzenleme konusunda Müderrisoğlu ile dere çevresinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, çevre düzenlemeleri konusunda doğal bitki örtüsü ile uyumlu yeşil alan çalışmalarının uzman görüşler eşliğinde hayata geçirileceğini ifade ederek "Asar Suyu Deresi, çevresinde yaşam olan bir havza. Burada yapacağımız çalışmalar kent estetiğini desteklemeli ve uyum içinde olmalı. Elbette bu alana yapacağımız her türlü düzenleme toprak ve su karakteri ile uyumlu şekilde uygulanmalıdır. Bu konuda üniversitemizden değerli hocamızdan görüş aldık. En güzel görüntüyü yakalamak için gerekli fiziki ve teknik alt yapıyı sağlayacağız. Kalıcı bir iş yapmak için çalışıyoruz. Kendisine burada bizimle paylaştığı görüşler için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Düzce için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.