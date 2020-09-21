Asarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Alper Barış Doğan atandı - Son Dakika

Asarcık Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğüne atanan Alper Barış Doğan, yeni görevine başladı.

Mustafa Kaya'nın emekli olması dolayısıyla boşalan Asarcık Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğüne Kavak Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu Müdürü Alper Barış Doğan atandı.

Asarcık Halk Eğitimi Merkezi olarak özellikle meslek edindirmeye yönelik kurslar açmaya önem vereceklerini belirten Doğan, "Rutin olarak açılan kurslar yanında ev kadınlarına ve mesleği olmayan işsiz gençlerimize yönelik kurslar açmayı planlıyorum. Kurs bitiminde katılımcılara sertifika vereceğiz. Böylece gençlerimiz alacakları sertifika ile iş bulma imkanına kavuşacak. Ayrıca kadınlarımız kurslarımızda edindikleri bilgi ve el becerilerini öğrenerek evlerinde de çalışmalar yapabilecek. Böylece el emeği, göz nuru ile yaptıkları ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekler." diye konuştu.

Doğan, Asarcık bölgesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının araştırılarak açılacak kurslarla canlandırılmasına da çalışacaklarını sözlerine ekledi.