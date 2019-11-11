Son Dakika Haberleri: Asarcık'ta "AstroMini" Projesi
Son Dakika Güncel Asarcık'ta 'AstroMini' Projesi

Asarcık'ta "AstroMini" Projesi

6 saat önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Kılavuzlu Sofular ve Yeşilköy ilkokullarının ortaklığında yürütülen "AstroMini" projesinin ilk aşaması olarak "Asarcık Uzay'la Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Asarcık'ta

Samsun'un Asarcık ilçesinde, Kılavuzlu Sofular ve Yeşilköy ilkokullarının ortaklığında yürütülen "AstroMini" projesinin ilk aşaması olarak "Asarcık Uzay'la Buluşuyor" programı gerçekleştirildi.

Asarcık Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle yürütülen proje çerçevesinde Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, ilçede görev yapan sınıf ve fen bilgisi öğretmenlerine iki oturumdan oluşan seminer verdi.

AstroMini Projesi'nin ikinci aşamasında, öğretmenlere verilecek uygulamalı eğitimlerle gökyüzünde gerçekleşen olaylar, modellemeler yoluyla ilçedeki öğrencilere aktarılacak.

Asarcık, Sofular, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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