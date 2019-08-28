Son Dakika Haberleri: ASAT ekipleri Kaş'ta çalışmalarını sürdürüyor
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ASAT ekipleri Kaş'ta çalışmalarını sürdürüyor

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

ASAT ekipleri Kaş'ta çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş'ta çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri yıllardır içme suyu sorunu yaşayan Kaş'ın Çukurbağ Mahallesi'nde 200 ton kapasiteli yeni bir içme suyu deposu inşa etti. Yaylapalamut Mahallesi'nin ise içme suyu şebekesi yenilendi.

Çukurbağ'ın sorununu çözmek için öncelikle 200 ton kapasiteli yeni bir içme suyu deposu inşa edildi. Deponun bitirilmesinin ardından mahalleye hizmet veren şebeke hatlarına bağlantı için gereken imalat yapıldı. Zorlu arazi şartlarından geçirilen borularla depodan mahalle şebekesine bağlantılar yapıldı.

Yaylapalamut'un içme suyu şebekesi yenilendi

Kaş'ın Yaylapalamut Mahallesi'nde içme suyu için seferber olan ASAT ekipleri mahallenin içme suyu hattında geniş çaplı bir iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Yaylapalamut Mahallesi'nin kış aylarında doğal koşullara bağlı olarak özellikle erozyon sebebiyle zarar gören içme suyu şebekesi yenisi ile değiştirildi. ASAT Kaş Şube Müdürlüğü ekipleri 1400 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattını tamamen yenileyerek hizmete aldı. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
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