ASAT ekiplerinin müdahale kapasitesi artırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arızalara müdahale eden onarım ekiplerini güçlendirdi. Arıza onarım birimlerine yapılan araç takviyesi ve teknik donamım açısından yapılan güçlendirme ile ASAT ekiplerinin müdahale kapasitesi ve hızı artırıldı.



Vatandaşlardan gelen ihbarlara ve sistem üzerinden tespit edilen arızalara müdahale eden ASAT, onarım ekiplerinin sayını arttırdı.



Saha ekiplerine takviye



Yazın turizm etkisi, kışın ise yoğun yağış mevsiminde ortaya çıkabilen arızalara müdahale etmekte zorlanan ASAT, saha ekiplerini takviye etti. Arıza onarım birimlerine yapılan araç takviyesi ve teknik güçlendirme ile kurum ekiplerinin müdahale kapasitesi ve hızı artırıldı.



Asfalt birimine de takviye



Aynı kapsamda ASAT'ın kendi bünyesinde hizmet veren asfalt birimine de takviye yapıldı. Bu sayede onarım çalışmaları sonrasında kazı sebebiyle yollarda oluşan bozukluklara da ivedilikle asfaltlama yapılabilecek. - ANTALYA