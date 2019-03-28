Son Dakika Haberleri: Asat Elmalı Eskihisar'da Kapalı Devre Sulama Dönemini Başlattı

Asat Elmalı Eskihisar'da Kapalı Devre Sulama Dönemini Başlattı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'ne inşa ettiği kapalı devre sulama tesisiyle tarımsal sulama sorununu tarihe gömdü.

Asat Elmalı Eskihisar'da Kapalı Devre Sulama Dönemini Başlattı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesi Eskihisar Mahallesi'ne inşa ettiği kapalı devre sulama tesisiyle tarımsal sulama sorununu tarihe gömdü. Yaklaşık 1.5 milyon lira yatırımla hayata geçen projeyle 2 bin dönüm tarım arazisi suya kavuştu.

Antalya'nın birçok ilçesinde tarımsal sulamada kapalı devre sistemlerini hayata geçiren ASAT, son olarak Elmalı'nın Eskihisar Mahallesi'ni bu hizmetle tanışırdı. Proje ile 7 bin 400 metrelik boru hattı ile Eskihisar'a kapalı devre sulama suyu getirildi. Tam randımanla çalışan tesis ile 2 bin dönüm tarım arazisi sulanabiliyor. 200 çiftçi ailesi sistemden yararlanıyor. Proje sayesinde daha önce açık toprak kanallar ile yapılan sulama sırasında ortaya çıkan yüzde 80'e varan su kayıpları sıfıra indi. Elmalı tarımına ve çiftçisine büyük katkı sağlayan proje yaklaşık 1.5 milyon liraya mal edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:47 Kaynak: İHA

Antalya, Elmalı, Güncel
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