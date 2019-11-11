Son Dakika Haberleri: ASAT Gazipaşa ve Alanya'da hizmetleri inceledi
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ASAT Gazipaşa ve Alanya'da hizmetleri inceledi

6 saat önce

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere düzenlenen, hizmetleri yerinde inceleme ve birimler arasında etkili iletişim amaçlı ziyaretlerin üçüncüsü Gazipaşa ve Alanya'ya gerçekleştirildi.

ASAT Gazipaşa ve Alanya'da hizmetleri inceledi, System.String[]

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ilçelere düzenlenen, hizmetleri yerinde inceleme ve birimler arasında etkili iletişim amaçlı ziyaretlerin üçüncüsü Gazipaşa ve Alanya'ya gerçekleştirildi.


ASAT yetkililerinden oluşan heyetin ilk durağı Gazipaşa oldu. Şube Müdürü ve çalışanlarla buluşan ASAT ekibi, ilçenin genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi ile birlikte mevcut ihtiyaçlar ve projeler konuşuldu.


Gazipaşa'da devam eden atık su altyapı çalışmalarını ve kanal temizleme aracını sahada gözlemleyen ekip buradan arıtma tesisine geçti. Gazipaşa Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki incelemenin ardından heyet Alanya'ya geçti. Heyet ikinci durak olan Alanya'da şube müdürü ve çalışanlarla toplantı gerçekleştirildikten sonra ilçe içinde saha çalışmalarını yerinde izleyerek personelden bilgi aldı. Son olarak ilçe şube yönetimi ile beraber Mahmutlar Hizmet Binası ve Kapalı Düzenli Malzeme Deposunu gezen heyet, Alanya'da gerçekleştirilecek projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Gazipaşa, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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