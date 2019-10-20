Son Dakika Haberleri: ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi
Son Dakika Güncel ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi

ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi

49 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 17 kişilik bir ekiple, Akseki ve İbradı ilçelerine "hizmetleri yerinde inceleme" amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

ASAT heyeti hizmetleri yerinde inceledi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 17 kişilik bir ekiple, Akseki ve İbradı ilçelerine "hizmetleri yerinde inceleme" amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Her hafta farklı ilçelere gerçekleştirilecek ziyaretlerle ASAT, 2020 yılına merkezden ilçelere kadar her alanda daha koordine, güçlü ve verimli bir şekilde girmeyi hedefliyor.


ASAT'ın yeni hayata geçirdiği ve haftalık olarak gerçekleştirilecek olan ilçe ziyaretlerinin ilk durakları Akseki ve İbradı oldu. Daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili birim personelinin içinde yer aldığı inceleme heyeti, gittikleri bölgelerde şube müdürlükleri ve çalışanlar ile buluşarak değerlendirmeler yaptı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


ASAT Genel Müdürlüğü'nün ilçelerdeki ve kırsal mahallelerdeki faaliyetlerini bizzat yerinde gözlemleyen heyet, yürütülmekte olan çalışmaların fiziki durumu hakkında bilgi alırken, ihtiyaçları ve önerileri dinledi. İlçe şubelerinde görev yürüten personel ile kurum yatırım ve projelerini idare eden yöneticilerin bir araya gelerek kurdukları diyalog sayesinde verimliliğin ve iş motivasyonunun artması da sağlandı.


Akseki ve İbradı'da gün boyu incelemelerini sürdüren heyet Ormana mahallesinde devam eden altyapı imalat çalışmasını da sahada detaylı olarak inceleme imkanı buldu. ASAT Genel Müdürlüğü'nün belirlenen takvim çerçevesinde her hafta farklı ilçelerde yerinde inceleme ziyaretlerine devam edeceği aktarılırken, 2020 yılına merkezden ilçelere kadar her yönden daha koordine, güçlü ve verimli bir şekilde girmek için hazırlanıldığı belirtildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı, Akseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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