Son Dakika Haberleri: Asat İlçelerdeki Sorunları Yerinde Tespit Ediyor

Asat İlçelerdeki Sorunları Yerinde Tespit Ediyor

2 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bürokratları, ilçelerde muhtarlarla bir araya gelerek, sorunları yerinde tespit ediyor.

Asat İlçelerdeki Sorunları Yerinde Tespit Ediyor, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü bürokratları, ilçelerde muhtarlarla bir araya gelerek, sorunları yerinde tespit ediyor.

ASAT Genel Müdür Yardımcıları ve birim sorumluları, ilçelerde yerel yönetici ve muhtarlarla bir araya geliyor. ASAT yatırımlarının ele alındığı toplantılarda muhtarlar tek tek dinleniyor, bölgelerine ait sorunlar tespit ediliyor. İnteraktif gelişen toplantılarda muhtarlarla sorunlar üzerinde tartışılıyor ve anında çözüm üretiliyor.

Kaş, Kumluca, Gazipaşa ve Elmalı'da gerçekleşen toplantılarda ASAT yöneticileri ilçelerde yapılan yatırımlar ve halen devam eden çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgi verdi. ASAT'ın Kaş'ta 140 milyon, Kumluca'da 115 milyon, Gazipaşa'da 46 milyon, Elmalı'da 47 milyon liralık alt yapı yatırımı yaptığı anlatıldı. Karşılıklı görüş alışverişi içerisinde geçen toplantılarda muhtarlardan gelen talepler dinlenerek kayda alındı. Muhtarlar kendileriyle omuz omuza yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, CEO, Güncel
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